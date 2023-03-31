Зеленський пригадав події у Бучі в річницю її деокупації
31 березня 2022 року Буча Київської області була звільнена від російських окупантів. Президент України Володимир Зеленський пригадав найстрашніший день з початку повномасштабного вторгнення рф.
Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.
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"Коли деокупували Бучу, ми побачили, що диявол не десь там — він на землі. Страшна правда про те, що відбувалося на тимчасово окупованих територіях, відкрилася світу", — наголосив Зеленський.
Глава держави зазначив, що жертв цієї війни ніколи не забудуть. Всі російські вбивці будуть притягнуті до відповідальності.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян країни на 400 день повномасштабної війни, яку розпочала росія. Він наголосив, що готуються кроки для наближення нашої перемоги.
Також ми писали, що 29 березня, Президент України Володимир Зеленський виступив на другому Міжнародному Саміті за демократію. У центрі саміту опинилася Україна.
Додамо, Володимир Зеленський опублікував серію фотографій зі звільнених населених пунктів, демонструючи жахи, спричинені російською агресією.