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Зеленський приїхав на фронт і привітав військових з Днем морської піхоти

23 травня 2023 11:02
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Зеленський приїхав на фронт і привітав військових з Днем морської піхоти
Президент України Володимир Зеленський та військові ВМС ЗСУ. Фото: Володимир Зеленський
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідав фронт. Глава української держави приїхав туди, щоб привітати військово-морські сили ЗСУ із Днем морської піхоти.

Про це повідомив Володимир Зеленський на своїй офіційній Telegram-сторінці.

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Сьогодні, 23 травня, Президент України Володимир Зеленський привітав військових з Днем морської піхоти.

"Наші захисники. Фронтова ділянка. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну!" — написав Зеленський.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що для Збройних сил України буде ще зброя. Також глава держави розповів, що Україна очікує на нові візити, зустрічі та переговори.

Також ми розповідали, що 20 травня в японському місті Хіросіма відбувся саміт "Великої сімки". Україна стала почесним учасником G7.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у Хіросімі Україна була справді почесним учасником роботи "Великої сімки". Українська тематика — центральна, а повага до всіх українців — особлива.

Під час робочого візиту до Японії Володимир Зеленський зустрівся та провів переговори з президентом США Джо Байденом, з лідером Індонезії Джоко Відодо, з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем, з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, а також з лідерами Австралії, В'єтнаму та Японії та і т.д.

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