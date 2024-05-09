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Зеленский назначил нового командира ССО — что известно об Александре Трепаке

9 мая 2024 23:27
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Новый командир ССО Александр Трепак – что о нем известно
Новоназначенный командир Сил специальных операций Александр Трепак. Фото: sof.mil.gov.ua
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сменил нескольких руководителей в четверг, 9 мая. Повышение в звании получил и Александр Трепак, ставший командиром Сил специальных операций.

Об этом стало известно из соответствующего Указа №314/2024 , размещенного на сайте Офиса Президента Украины.

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Указ Президента Украины. Фото: скриншот

Отметим, что ранее, в период с 3 ноября 2023 года по 9 мая 2024 года, Силами специальных операций ВС Украины командовал Сергей Лупанчук, который был уволен соответствующим указом (№313/2024).

Кто такой Александр Трепак

Ранее 47-летний Александр Трепак работал начальником штаба и являлся заместителем командующего ССО ВС Украины (с конца 2020 года). Он военный в четвертом поколении, а также бригадный генерал с 2021 года. В 2015 году получил награду Герой Украины.

В течение офицерской службы занимал разные должности в разведывательных подразделениях Вооруженных сил Украины и служил в военной, радио- и информационной разведке.

Известно, что у Александра Трепака есть позывной "Редут" и он борется с российской агрессией с 2014 года, в частности уже тогда, с 27 августа по 3 октября, он был старшим военным начальником по обороне территории Международного аэропорта "Донецк".

Он руководил отражением всех вражеских штурмов и попыток захвата аэропорта. Также Александр Трепак сам организовывал контрдиверсионную и контросновную работу на окраинах Донецкого аэропорта и сделал невозможным попытки врага перерезать пути доставки продуктов и боеприпасов для воинов ВСУ.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 мая, провел совещание с военным руководством страны, где речь шла и о смене руководителей отдельных войск ВСУ.

А недавно украинские силы специальных операций показали, как эффектно уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" на Сумском направлении.

Владимир Зеленский
война
ВСУ
ССО

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