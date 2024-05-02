ССО знищили ворожий комплекс "Бук-М1" — ефектні кадри прямого влучання

Ліквідація ворожого "Бук-М1". Фото: скриншот з відео

Українські Сили спеціальних операцій (ССО) продемонстрували високий рівень ефективності та професіоналізму, знищивши ворожий зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" на Сумському напрямку. Оператори одного з підрозділів ССО виявили та здійснили вогневий удар за допомогою ударних безпілотників, що призвело до знищення ворожої техніки.

Про це повідомили в CCO Збройних сил України у Telegram в четвер, 2 травня.

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Ліквідація ворожого "Бук-М1"

Під час виконання завдання на сумському напрямку оператори ССО виявили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1", що належав ворожій стороні. Розуміючи загрозу, яку може представляти ця техніка для безпеки нашої країни, оператори ССО негайно перейшли до дії.

"По цілях оператори ССО завдали вогневого ураження ударними дронами. Окупанти марно намагалися загасити вогонь і врятувати техніку. Унаслідок удару знищено пуско-заряджальну установку із шістьма ракетами, вогневу установку комплексу "Бук-М1" пошкоджено", — йдеться в повідомленні командування ССО.

Раніше ми повідомляли, що українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників та їх техніку на нашій землі. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав яскраві епізоди знищення техніки та озброєння РФ.

Також Сирський показав, як військові вдарили по місцях зосередження особового складу російських окупантів. Цілі вражено в Донецькій та Запорізькій областях.