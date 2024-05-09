Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський призначив нового командира ССО — що відомо про Олександра Трепака arrow

Зеленський призначив нового командира ССО — що відомо про Олександра Трепака

9 травня 2024 23:27
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Новий командир ССО Олександр Трепак — що про нього відомо
Новопризначений командир Сил спеціальних операцій Олександр Трепак. Фото: sof.mil.gov.ua
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Президент України Володимир Зеленський змінив кількох керівників у четвер, 9 травня. Підвищення у званні отримав й Олександр Трепак, який став командиром Сил спеціальних операцій.

Про це стало відомо з відповідного Указу №314/2024, який розмістили на сайті Офісу Президента України.

Читайте також:

Указ Зеленського про зміну керівників ЗСУ

Указ зміна ЗСУ
Указ Президента України. Фото: скриншот

Зазначимо, що раніше, в період з 3 листопада 2023 року до 9 травня 2024 року, Силами спеціальних операцій ЗС України командував Сергій Лупанчук, якого було звільнено відповідним указом (№313/2024).

Хто такий Олександр Трепак

Раніше 47-річний Олександр Трепак працював начальником штабу та був заступником командувача ССО ЗС України (з кінця 2020 року). Він військовий у четвертому поколінні, а також є бригадним генералом з 2021 року. У 2015 році отримав нагороду Герой України.

Впродовж офіцерської служби обіймав різні посади у розвідувальних підрозділах Збройних сил України та служив у військовій, радіо- та інформаційній розвідках.

Відомо, що Олександр Трепак має позивний "Редут" та бореться з російською агресією з 2014 року, зокрема вже тоді, з 27 серпня до 3 жовтня, він був старшим військовим начальником з оборони території Міжнародного аеропорту "Донецьк". 

Він керував відбиттям всіх ворожих штурмів та спроб захоплення аеропорту. Також Олександр Трепак сам організовував контрдиверсійну та контрзасадну роботу на околицях Донецького аеропорту та унеможливив цим спроби ворога перерізати шляхи доставляння продуктів та боєприпасів для воїнів ЗСУ. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у четвер, 9 травня, провів нараду з військовим керівництвом країни, де йшлося й про зміну керівників окремих військ ЗСУ. 

А нещодавно Українські Сили спеціальних операцій показали, як ефектно знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" на Сумському напрямку. 

Володимир Зеленський
війна
ЗСУ
ССО

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні