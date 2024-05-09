Новий командир ССО Олександр Трепак — що про нього відомо

Новопризначений командир Сил спеціальних операцій Олександр Трепак. Фото: sof.mil.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський змінив кількох керівників у четвер, 9 травня. Підвищення у званні отримав й Олександр Трепак, який став командиром Сил спеціальних операцій.

Про це стало відомо з відповідного Указу №314/2024, який розмістили на сайті Офісу Президента України.

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Указ Президента України. Фото: скриншот

Зазначимо, що раніше, в період з 3 листопада 2023 року до 9 травня 2024 року, Силами спеціальних операцій ЗС України командував Сергій Лупанчук, якого було звільнено відповідним указом (№313/2024).

Хто такий Олександр Трепак

Раніше 47-річний Олександр Трепак працював начальником штабу та був заступником командувача ССО ЗС України (з кінця 2020 року). Він військовий у четвертому поколінні, а також є бригадним генералом з 2021 року. У 2015 році отримав нагороду Герой України.

Впродовж офіцерської служби обіймав різні посади у розвідувальних підрозділах Збройних сил України та служив у військовій, радіо- та інформаційній розвідках.

Відомо, що Олександр Трепак має позивний "Редут" та бореться з російською агресією з 2014 року, зокрема вже тоді, з 27 серпня до 3 жовтня, він був старшим військовим начальником з оборони території Міжнародного аеропорту "Донецьк".

Він керував відбиттям всіх ворожих штурмів та спроб захоплення аеропорту. Також Олександр Трепак сам організовував контрдиверсійну та контрзасадну роботу на околицях Донецького аеропорту та унеможливив цим спроби ворога перерізати шляхи доставляння продуктів та боєприпасів для воїнів ЗСУ.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у четвер, 9 травня, провів нараду з військовим керівництвом країни, де йшлося й про зміну керівників окремих військ ЗСУ.

А нещодавно Українські Сили спеціальних операцій показали, як ефектно знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" на Сумському напрямку.