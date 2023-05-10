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Зеленский о военной помощи: новые решения – уже на рабочем уровне

10 мая 2023 23:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский о военной помощи: новые решения – уже на рабочем уровне
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинский международный блок сильно вовлечен в сотрудничество с партнерами по созданию новых пакетов оборонных мер для Украины. На данный момент новые решения уже находятся на этапе практической реализации.

Об этом Зеленский рассказал в новом видеообращении.

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Видеообращение Зеленского

"Больше защиты для нашего неба, больше возможностей нашей обороны и движения на земле… Провел сегодня несколько совещаний, где мы все это обсуждали. И ожидаем уже в ближайшее время ответных шагов от партнеров", — сказал Зеленский.

Также Президент отметил, что россияне думают, что их присутствие на украинской земле — это уже их победа. В ответ на это Зеленский сказал, что нужно возвращать свою свободу.

"Должны вернуть свободу, безопасность и Европу на всю украинскую землю – на всю европейскую землю. И мы это сделаем! Не оставим врагу ни одного клочка нашей земли – нигде тирания не будет царить. И я благодарю лидеров-партнеров, всех государств-партнеров, каждого и каждого, кто нам помогает укреплять нашу силу и делать украинскую оборону еще более активной", — указал Зеленский.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский показал украинских военных, которые смело защищают государство от российских оккупантов. Он подчеркнул, что стойкость каждого солдата меняет историю.

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