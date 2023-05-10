Зеленский показал украинских военных, которые смело борются с оккупантами

Украинский военный с дроном. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский показал украинских военных, которые смело защищают государство от российских оккупантов. Он подчеркнул, что стойкость каждого солдата меняет историю.

Фотографии Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

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"Стойкость и смелость каждого нашего солдата уничтожают иллюзии мира — меняют историю. Каждый и каждая, кто получает Украине успех в боях, подталкивает мир быть вместе с нашей силой, быть по одну сторону истории с Украиной", — подчеркнул Зеленский.

Украинская авиация. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский пилот. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский военный. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский военный. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинские военные. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинские военные помогают раненому бойцу. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинские военные. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский военный. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский военный. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Напомним, за минувшие сутки, 9 мая, российская армия уменьшилась на 690 оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский еще не утвердил окончательные планы контрнаступления Вооруженных сил Украины. В частности, сроки и направления продвижения войск.