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Зеленський про військову допомогу: нові рішення – вже на робочому рівні

10 травня 2023 23:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський про військову допомогу: нові рішення – вже на робочому рівні
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський розповів, що український міжнародний блок дуже залучений до співпраці з партнерами щодо створення нових пакетів оборонних заходів для України. Наразі нові рішення вже знаходяться на етапі практичної реалізації.

Про це Зеленський розповів у новому відеозверненні.

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"Більше захисту для нашого неба, більше можливостей для нашої оборони та руху на землі… Провів сьогодні кілька нарад, де ми все це обговорювали. І очікуємо вже найближчим часом відповідних кроків від партнерів", — сказав Зеленський.

Також Президент відзначив, що росіяни думають, що їхня присутність на українській землі — це вже їхня перемога. У відповідь Зеленський сказав, що треба повертати свою свободу.

"Маємо повернути свободу, безпеку і Європу на всю українську землю – на всю європейську землю. І ми це зробимо! Не залишимо ворогу жодного клаптика нашої землі ніде тиранія не пануватиме. І я дякую лідерам-партнерам, усім державам-партнерам, кожному і кожній, хто нам допомагає зміцнювати нашу силу та робити українську оборону ще активнішою", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський показав українських військових, котрі сміливо захищають державу від російських окупантів. Він наголосив, що стійкість кожного солдата змінює історію.

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