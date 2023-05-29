Зеленский прокомментировал атаку России и поблагодарил Данию: видеообращение

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированную российскую атаку на Украину и рассказал о новых поставках ПВО. Также президент отметил увеличение финансовой помощи нашему государству от Дании.

Об этом президент рассказал в своем видеообращении.

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Массовая атака на Украину

"Несколько российских террористических атак в сутки. "Шахеды", крылатые ракеты, баллистические. Управляемые авиабомбы. Спасибо нашей ПВО — всем защитникам и защитницам неба, — сегодня удалось спасти как минимум сотни жизней. Только за один день. Большинство "Шахедов" и ракет сбито", — отметил Зеленский.

По его словам, мир должен видеть, что террор проиграет. И проигрывает именно тогда, когда украинцы сбивают ракеты с помощью Петриот, когда мир усиливает санкции против РФ.

"И, конечно, нет большего унижения для государства-террориста, чем успехи наших воинов. Собственно, нашими успехами, нашим давлением, нашими "Петриотами" мы имеем и будем и дальше отвечать России на все проявления ее зла", — добавил президент.

Эффективность ПВО и снабжение новых систем

"Сегодня провел заседание Ставки. Доклады — очень конкретные. Поставки новых систем ПВО и ракет к ним, соответствующие договоренности с партнерами. Эффективность нашей ПВО и то, что может сделать защиту неба сильнее", — отметил Зеленский.

Он заявил, что попадание есть, однако ВСУ умеют учиться и сделают все, чтобы террористам стало гораздо сложнее.

Помощь Дании

"Хочу сегодня отдельно поблагодарить Данию — весь народ, весь датский политический класс. Парламент, правительство и лично госпожу Премьер-министра Фредериксен за решение увеличить финансирование датского Фонда поддержки нашего государства на сумму более 3 миллиардов долларов США. Теперь общая сумма оборонной помощи от Дании достигнет более 4 миллиардов 700 миллионов долларов", — заявил президент.

Он добавил, что такие решения делают поражение российского террора более быстрым и поблагодарил за это.

Разговоры с международными партнерами

"Говорил сегодня с Премьер-министром Камбоджи Хун Сеном. Поблагодарил его за принципиальную поддержку международных правил, всего того, ради чего нации объединены Уставом ООН и обязательными для всех конвенциями. Пригласил Камбоджу присоединиться к совместным усилиям с разными странами мира в реализации нашей формулы мира", — отметил Зеленский.

Он добавил, что это общая глобальная задача — не дать России сделать террор чем-то привычным для мира, когда и кто-то другой заболеет этим злом.

Также президент Украины разговаривал с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Нидерланды — среди лидеров в помощи для защиты от террора, для привлечения террористов к ответственности. Обсудили наше оборонное взаимодействие — нашу новую авиационную коалицию, коалицию современных истребителей, которую создаем. И создадим! Конечно, обсудили и усиление нашей ПВО", — отметил Зеленский.

Поздравил Эрдогана с победой на выборах

Кроме того, украинский лидер поздравил президента Турции Таипа Эрдогана с победой на выборах.

"Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество — Украины и Турции — на всех уровнях сможет принести еще больше пользы нашим людям и международной стабильности. Безопасность нашего региона и всей Европы, мировая продовольственная безопасность, защита фундаментальных норм международного права — это то, что мы делали, делаем и будем делать вместе", — отметил Зеленский.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам США о чествовании национального Дня памяти. Кроме того, он выразил благодарность Америке за поддержку, которую она оказывает Украине.