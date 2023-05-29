Зеленський прокоментував атаку Росії та подякував Данії: відеозвернення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану російську атаку на Україну та розповів про нові поставки ППО. Також президент відзначив збільшення фінансової допомоги нашій державі від Данії.

Про це президент розповів у своєму відеозверненні.

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Масована атака на Україну

"Кілька російських терористичних атак за добу. "Шахеди", крилаті ракети, балістичні. Керовані авіабомби. Дякувати нашій ППО — усім захисникам і захисницям неба, — сьогодні вдалося врятувати як мінімум сотні життів. Лише за один день. Більшість "Шахедів" і ракет збито", — зазначив Зеленський.

За його словами, світ повинен бачити, що терор програє. І програє саме тоді, коли українці збивають ракети за допомогою “Петріот”, коли світ посилює санкції проти РФ.

"І, звичайно, немає більшого приниження для держави-терориста, ніж успіхи наших воїнів. Власне, нашими успіхами, нашим тиском, нашими "Петріотами" ми маємо і будемо й надалі відповідати Росії на всі прояви її зла", — додав президент.

Ефективність ППО та постачання нових систем

"Сьогодні провів засідання Ставки. Доповіді — дуже конкретні. Постачання нових систем ППО й ракет до них, відповідні домовленості з партнерами. Ефективність нашої ППО й те, що може зробити захист неба сильнішим", — зазначив Зеленський.

Він заявив, що влучання є, однак ЗСУ вміють учитись і зроблять усе, щоб терористам стало значно складніше.

Допомога Данії

"Хочу сьогодні окремо подякувати Данії — усьому народу, усьому данському політичному класу. Парламенту, уряду та особисто пані Прем’єр-міністру Фредеріксен за рішення збільшити фінансування данського Фонду підтримки нашої держави на суму понад 3 мільярди доларів США. Тепер загальна сума оборонної допомоги від Данії сягне більш ніж 4 мільярди 700 мільйонів доларів", – заявив президент.

Він додав, що такі рішення роблять поразку російського терору швидшою та подякував за це.

Розмови з міжнародними партнерами

"Говорив сьогодні з Прем’єр-міністром Камбоджі Хун Сеном. Подякував йому за принципову підтримку міжнародних правил, усього того, заради чого нації об’єднані Статутом ООН та обов’язковими для всіх конвенціями. Запросив Камбоджу приєднатися до спільних зусиль із різними країнами світу в реалізації нашої формули миру", — зазначив Зеленський.

Він додав, що це спільне глобальне завдання — не дати Росії зробити терор чимось звичним для світу, коли й хтось інший захворіє на це зло.

Також президент України розмовляв із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Нідерланди — серед лідерів у допомозі для захисту від терору, для притягнення терористів до відповідальності. Обговорили нашу оборонну взаємодію — нашу нову авіаційну коаліцію, коаліцію сучасних винищувачів, яку створюємо. І створимо! Звичайно, обговорили й посилення нашої ППО", — зазначив Зеленський.

Привітав Ердогана з перемогою на виборах

Крім того, український лідер привітав президента Туреччини Таїпа Ердогана з перемогою на виборах.

"Впевнений, що наша подальша співпраця — України й Туреччини — на всіх рівнях зможе дати ще більше користі нашим людям та міжнародній стабільності. Безпека нашого регіону та всієї Європи, світова продовольча безпека, захист фундаментальних норм міжнародного права — це те, що ми робили, робимо й будемо робити разом", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян США щодо вшанування національного Дня пам'яті. Крім того, він висловив подяку Америці за підтримку, яку вона надає Україні.