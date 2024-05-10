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Зеленский прокомментировал наступление России на Харьковщине и отчитался об обороне направления

10 мая 2024 21:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский прокомментировал наступление России на Харьковщине и отчитался об обороне направления
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 10 мая, заявил, что россияне попытались расширить операции против Украины. Поэтому было принято решение отправить больше украинских сил на Харьковское направление.

Об этом Зеленский заявил во время вечернего обращения.

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"Главное — Харьковщина. Российские войска сегодня попытались расширить операции против Украины. Мы понимаем объем сил оккупанта, видим его замысел. Наши воины, наша артиллерия, наши дроны дают ответ оккупанту", — отметил президент.

Он заявил, что на Харьковское направление прибавят больше украинских сил. Защитники по линии государственной границы и по всей линии фронта будут уничтожать оккупантов, чтобы сорвать любые российские наступательные намерения.

Зеленский рассказал, что сегодня дважды заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Также он постоянно на связи с министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы обеспечить все необходимое для защиты украинских позиций.

"Все зависит от стойкости наших воинов, и каждый, кто удерживает позиции сейчас, сохраняет позиции всей Украины", — отметил он.

Гарант отметил важность поддержки воинов от партнеров в виде своевременных поставок. Он поблагодарил каждого лидера, воспринимающего ситуацию именно так.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, в ночь на 10 мая враг начал новое наступление на севере Харьковской области.

По словам журналиста Юрия Бутусова, оккупантам удалось захватить четыре поселка на пограничье — Стрелечье, Красное, Пыльную и Борисовку.

Кроме того, Генштаб сообщил о наращивании войск врага возле границы с Украиной в Сумской области.

Владимир Зеленский
Харьков
Харьковская область
оккупанты
война в Украине
фронт
наступление

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