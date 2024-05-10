Зеленский прокомментировал наступление России на Харьковщине и отчитался об обороне направления
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 10 мая, заявил, что россияне попытались расширить операции против Украины. Поэтому было принято решение отправить больше украинских сил на Харьковское направление.
Об этом Зеленский заявил во время вечернего обращения.
Обращение Зеленского к украинцам 10 мая
"Главное — Харьковщина. Российские войска сегодня попытались расширить операции против Украины. Мы понимаем объем сил оккупанта, видим его замысел. Наши воины, наша артиллерия, наши дроны дают ответ оккупанту", — отметил президент.
Он заявил, что на Харьковское направление прибавят больше украинских сил. Защитники по линии государственной границы и по всей линии фронта будут уничтожать оккупантов, чтобы сорвать любые российские наступательные намерения.
Зеленский рассказал, что сегодня дважды заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Также он постоянно на связи с министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы обеспечить все необходимое для защиты украинских позиций.
"Все зависит от стойкости наших воинов, и каждый, кто удерживает позиции сейчас, сохраняет позиции всей Украины", — отметил он.
Гарант отметил важность поддержки воинов от партнеров в виде своевременных поставок. Он поблагодарил каждого лидера, воспринимающего ситуацию именно так.
Напомним, в ночь на 10 мая враг начал новое наступление на севере Харьковской области.
По словам журналиста Юрия Бутусова, оккупантам удалось захватить четыре поселка на пограничье — Стрелечье, Красное, Пыльную и Борисовку.
Кроме того, Генштаб сообщил о наращивании войск врага возле границы с Украиной в Сумской области.
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