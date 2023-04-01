Зеленский прокомментировал новые санкции против экс-директора "Мотор Сич" и россиян

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 1 апреля подписал новые указы о санкциях против российских чиновников и коллаборантов. Он подчеркнул, что ни один предатель не уйдет от ответственности.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram.

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"Подписал два указа о санкциях против тех, кто работает на российскую агрессию. Это должностные лица государства-агрессора, его ВПК — сотни компаний. И коллаборанты. Речь идет о более чем 650 новых санкционных лицах", — отметил Президент.

Он добавил, что СНБО продолжит эту работу. И ни один из тех, кто помогает террористам, работает на них, снабжает или производит оружие для террора, — ни один не избежит ответственности.

"Блокировка сообщников террора, изоляция государства-террориста, его поражение и судебные процессы — это то, что ожидает всех, кто начал и ведет войну против Украины и международного порядка", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 1 апреля Владимир Зеленский ввел санкции против экс-президента "Мотор Сечи" Вячеслава Богуслаева и россиян. Ограничения будут действовать в течение 10 лет.