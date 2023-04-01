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Зеленський прокоментував нові санкції проти ексдиректора "Мотор Січ" та росіян

1 квітня 2023 20:23
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Володимир Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський 1 квітня підписав нові укази про санкції проти російських чиновників та колаборантів. Він наголосив, що жоден зрадник не уникне відповідальності.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram.

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"Підписав два укази щодо санкцій проти тих, хто працює на російську агресію. Це посадовці держави-агресора, її ВПК — сотні компаній. Та колаборанти. Йдеться про більш ніж 650 нових санкційних осіб", — зазначив Президент.

Він додав, що РНБО продовжить цю роботу. І жоден із тих, хто допомагає терористам, працює на них, постачає або виробляє зброю для терору, — жоден не уникне відповідальності. 

"Блокування спільників терору, ізоляція держави-терориста, її поразка і судові процеси — це те, що очікує всіх, хто розпочав і веде війну проти України та міжнародного порядку", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 1 квітня Володимир Зеленський запровадив санкції проти експрезидента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєв та росіян. Обмеження будуть діяти протягом 10 років.

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