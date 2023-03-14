Зеленский прокомментировал обстрел Краматорска, где погибли мирные жители
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким жертв сегодняшнего обстрела Краматорска. Он заявил, что "государство-зло", российская федерация, обязательно понесет за это наказание.
Об этом президент Украины сообщил на своем Telegram-канале.
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Соболезнование родным и близким
Владимир Зеленский отреагировал на кровавый обстрел Краматорска, где есть раненые и погибшие, выразив соболезнования родственникам пострадавших и погибших.
"По меньшей мере, трое пострадавших, один человек погиб. Спасательные работы еще продолжаются", — констатировал глава государства.
Справедливый приговор для агрессоров
Зеленский напомнил, что Россия, которую он назвал "государство-зло", продолжает воевать с мирным населением Украины.
"Каждый удар, уносящий невинную жизнь, должен приводить к законному и справедливому приговору, который наказывает за убийство. Так обязательно будет", — заверил Президент Украины, опубликовав видео из обстрелянного города.
Напомним, сегодня, 14 марта, российские оккупанты обстреляли многоквартирный дом в Краматорске.
Предварительно было известно об одном погибшем обитателе.
Добавим, что в феврале предателей, корректировавших российские удары по Краматорску, приговорили к 14 годам лишения свободы.
Фото: Facebook Зеленского