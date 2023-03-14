Зеленский прокомментировал обстрел Краматорска, где погибли мирные жители

Глава государства назвал россию, которая продолжает обстреливать мирные города и села Украины, государством-злом

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким жертв сегодняшнего обстрела Краматорска. Он заявил, что "государство-зло", российская федерация, обязательно понесет за это наказание.

Об этом президент Украины сообщил на своем Telegram-канале.

Соболезнование родным и близким

Владимир Зеленский отреагировал на кровавый обстрел Краматорска, где есть раненые и погибшие, выразив соболезнования родственникам пострадавших и погибших.

"По меньшей мере, трое пострадавших, один человек погиб. Спасательные работы еще продолжаются", — констатировал глава государства.

Справедливый приговор для агрессоров

Зеленский напомнил, что Россия, которую он назвал "государство-зло", продолжает воевать с мирным населением Украины.

"Каждый удар, уносящий невинную жизнь, должен приводить к законному и справедливому приговору, который наказывает за убийство. Так обязательно будет", — заверил Президент Украины, опубликовав видео из обстрелянного города.

Напомним, сегодня, 14 марта, российские оккупанты обстреляли многоквартирный дом в Краматорске.

Предварительно было известно об одном погибшем обитателе.

Добавим, что в феврале предателей, корректировавших российские удары по Краматорску, приговорили к 14 годам лишения свободы.

Фото: Facebook Зеленского