​​​​​​​Зеленський прокоментував обстріл Краматорська, де загинули мирні жителі

Глава держави назвав росію, яка продовжує обстрілювати мирні міста і села України, державою-злом

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким жертв сьогоднішнього обстрілу Краматорська. Він заявив, що "держава-зло", російська федерація, обов’язково понесе за це покарання.

Про це Президент України повідомив на своєму Telegram-каналі.

Співчуття рідним і близьким

Володимир Зеленський відреагував на кривавий обстріл Краматорська, де є поранені і загиблі, висловивши співчуття родичам постраждалих і загиблих.

"Щонайменше троє постраждалих, одна людина загинула. Рятувальні роботи ще тривають", — констатував глава держави.

Справедливий вирок для агресорів

Зеленський нагадав, що росія, яку він назвав "держава-зло", продовжує воювати із мирним населенням України.

"Кожен удар, що забирає невинне життя, має призводити до законного й справедливого вироку, який карає за вбивство. Так обов’язково буде", — запевнив Президент України, опублікувавши відео з обстріляного міста.

Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, російські окупанти обстріляли багатоквартирний будинок у Краматорську.

Попередньо було відомо про одного загиблого мешканця.

Додамо, що у лютому зрадників, які коригували російські удари по Краматорську, засудили до 14 років позбавлення волі.

Фото: Facebook Зеленського