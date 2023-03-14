Зеленський прокоментував обстріл Краматорська, де загинули мирні жителі
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким жертв сьогоднішнього обстрілу Краматорська. Він заявив, що "держава-зло", російська федерація, обов’язково понесе за це покарання.
Про це Президент України повідомив на своєму Telegram-каналі.
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Співчуття рідним і близьким
Володимир Зеленський відреагував на кривавий обстріл Краматорська, де є поранені і загиблі, висловивши співчуття родичам постраждалих і загиблих.
"Щонайменше троє постраждалих, одна людина загинула. Рятувальні роботи ще тривають", — констатував глава держави.
Справедливий вирок для агресорів
Зеленський нагадав, що росія, яку він назвав "держава-зло", продовжує воювати із мирним населенням України.
"Кожен удар, що забирає невинне життя, має призводити до законного й справедливого вироку, який карає за вбивство. Так обов’язково буде", — запевнив Президент України, опублікувавши відео з обстріляного міста.
Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, російські окупанти обстріляли багатоквартирний будинок у Краматорську.
Попередньо було відомо про одного загиблого мешканця.
Додамо, що у лютому зрадників, які коригували російські удари по Краматорську, засудили до 14 років позбавлення волі.
Фото: Facebook Зеленського