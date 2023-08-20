Зеленский прокомментировал предложение обменять территорию Украины на членство в НАТО
Украина готова обменять Белгород на членство в НАТО. Никаких территориальных уступок в пользу России не будет.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с Метте Фредериксен.
Украина в НАТО
Зеленский прокомментировал заявления о сдаче территорий в обмен на мир и членство НАТО: "Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО".
Он также подчеркнул, что никаких территориальных уступок в пользу России не будет. Такое решение также поддержала и премьер Дании Метте Фредериксен.
Напомним, ранее руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил, что уступки Украины по своим территориям для России могут поставить точку в войне. В то же время, он добавил, что "Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры с Россией".
В свою очередь спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что нарративы такого типа играют на руку России. По его словам, нужно искать пути для того, чтобы ускорить победу Украины и помочь стать полноправным членом НАТО.