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Зеленский прокомментировал предложение обменять территорию Украины на членство в НАТО

20 августа 2023 20:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский прокомментировал предложение обменять территорию Украины на членство в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украина готова обменять Белгород на членство в НАТО. Никаких территориальных уступок в пользу России не будет.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с Метте Фредериксен.

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Зеленский прокомментировал заявления о сдаче территорий в обмен на мир и членство НАТО: "Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО".

Он также подчеркнул, что никаких территориальных уступок в пользу России не будет. Такое решение также поддержала и премьер Дании Метте Фредериксен.

Напомним, ранее руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил, что уступки Украины по своим территориям для России могут поставить точку в войне. В то же время, он добавил, что "Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры с Россией".

В свою очередь спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что нарративы такого типа играют на руку России. По его словам, нужно искать пути для того, чтобы ускорить победу Украины и помочь стать полноправным членом НАТО.

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