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Зеленський прокоментував пропозиції обміняти територію України на членство в НАТО

20 серпня 2023 20:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський прокоментував пропозиції обміняти територію України на членство в НАТО
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Україна готова обміняти Бєлгород на членство в НАТО. Ніяких територіальних поступок на користь Росії не буде.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції з Метте Фредеріксен. 

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Він також наголосив, що ніяких територіальних поступок на користь Росії не буде. Таке рішення також підтримала і прем'єрка Данії Метте Фредеріксен.

Нагадаємо, раніше керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен заявив, що поступки України своїми територіями для Росії можуть поставити крапку у війні. Водночас він додав, що "Україна має сама вирішувати, коли та на яких умовах вона хоче вести переговори з Росією".

Своєю чергою речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що наративи такого типу грають на руку Росії. За його словами, потрібно шукати шляхи для того, щоб пришвидшити перемогу України та допомогти стати повноправним членом НАТО.

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