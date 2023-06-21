Зеленский прокомментировал темпы контрнаступления ВСУ

Владимир Зеленский на встрече с военными. Фото: пресс-служба ОП

Контрнаступление Сил обороны Украины продолжается медленнее, чем хотелось бы. Одной из причин является обширная территория, заминированная российскими оккупантами.

Об этом Президент Украины заявил в интервью изданию BBC.

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Темпы контрнаступления

Владимир Зеленский прокомментировал первые две недели контрнаступления Сил обороны Украины.

Он подчеркнул, что контрнаступательные действия развиваются медленнее, чем этого хотелось бы.

Президент подчеркнул, что не стоит требовать от военных побед здесь и сейчас.

"Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ждут результатов сейчас. Это не так", — заявил Зеленский.

Проблемы ВСУ

Глава государства пояснил, что контрнаступление продвигается таким темпом, потому что россияне заминировали около 200 тысяч кв. километров украинской территории.

Но, подчеркнул Владимир Зеленский, контрнаступление будет продолжаться так, как это сочтет нужным командование Сил обороны.

"Чего бы некоторые не хотели, в том числе попыток давления на нас, при всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя тем путем, который считаем лучшим", — заверил Президент Украины.

Напомним, что украинская армия продолжает активные действия на южных фронтах именно в Мелитополе и Бердянске.

Получив относительный успех на путях Новоданиловка — Роботино, Малая Токмачка — Вербовое и Вольное Поле — Макаровка, украинские войска укрепляются на достигнутых позициях.