Зеленский провел очередное заседание Ставки – что обсудили

На Ставке подняли ряд оборонных вопросов

Сегодня, 28 февраля, Президент Украины провел очередное заседание Ставки. На нем командующие оперативных группировок доложили Владимиру Зеленскому о ходе боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Что известно

Отмечается, что Владимир Зеленский заслушал доклад командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александра Сырского и командующего ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского о ходе боевых действий в районах ответственности их группировок.

Кроме того, командующий ОСУВ "Север" Сергей Наев и командующий ОСУВ "Одесса" Эдуард Москалев доложили о ситуации на Северном и Южном направлениях.

Отдельно члены Ставки обсудили общую оперативную ситуацию и возможный характер действий противника в ближайшее время. Кроме того, было рассмотрено состояние обеспечения сил обороны боеприпасами и техникой, ход подготовки украинских военнослужащих за границей, в частности, потребности сил обороны по численности и специальностям.

Напомним, ранее в латвийской разведке сообщали, что кремль не изменил своих планов по Украине.