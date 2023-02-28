Зеленский провел очередное заседание Ставки – что обсудили

Зеленский провел очередное заседание Ставки: на что обратили особое внимание
Сегодня, 28 февраля, Президент Украины провел очередное заседание Ставки. На нем командующие оперативных группировок доложили Владимиру Зеленскому о ходе боевых действий.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
-
В Киеве горит здание в Голосеевском районе: на месте слышны взрывы
-
Хорошо бомбануло: новые фото и видео последствий атаки БпЛА в российском Туапсе
-
В латвийской разведке рассказали, планирует ли кремль снова наступать на Киев
-
В Черном море пять ракетоносителей: какую угрозу они несут
-
Минцифра запускает бесплатный курс по криптограмотности и блокчейну: как воспользоваться
-
Из-за землетрясений в девяти странах мира резко упал уровень воды: кое-где побережье обмелело на 30-40 метров
-
В россии вступились за генерала-стриптизера Матовникова, танцевавшего эротические танцы в душе (ВИДЕО)
-
"Дизель Шоу" возвращается на телевидение: когда и что ждать в новых выпусках
-
В Одесской области зафиксировали случай заражения новым штаммом коронавируса
-
Уровень воды в Каховском водохранилище упал на 2 метра: Лубинец предупреждает об экологической катастрофе для Европы
Что известно
Отмечается, что Владимир Зеленский заслушал доклад командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александра Сырского и командующего ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского о ходе боевых действий в районах ответственности их группировок.
Кроме того, командующий ОСУВ "Север" Сергей Наев и командующий ОСУВ "Одесса" Эдуард Москалев доложили о ситуации на Северном и Южном направлениях.
Отдельно члены Ставки обсудили общую оперативную ситуацию и возможный характер действий противника в ближайшее время. Кроме того, было рассмотрено состояние обеспечения сил обороны боеприпасами и техникой, ход подготовки украинских военнослужащих за границей, в частности, потребности сил обороны по численности и специальностям.
Напомним, ранее в латвийской разведке сообщали, что кремль не изменил своих планов по Украине.