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Зеленский провел очередное заседание Ставки: на что обратили особое внимание

28 февраля 2023 15:48
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Зеленский провел очередное заседание Ставки – что обсудили
На Ставке подняли ряд оборонных вопросов
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Сегодня, 28 февраля, Президент Украины провел очередное заседание Ставки. На нем командующие оперативных группировок доложили Владимиру Зеленскому о ходе боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Что известно

Отмечается, что Владимир Зеленский заслушал доклад командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александра Сырского и командующего ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского о ходе боевых действий в районах ответственности их группировок.

Кроме того, командующий ОСУВ "Север" Сергей Наев и командующий ОСУВ "Одесса" Эдуард Москалев доложили о ситуации на Северном и Южном направлениях.

Отдельно члены Ставки обсудили общую оперативную ситуацию и возможный характер действий противника в ближайшее время. Кроме того, было рассмотрено состояние обеспечения сил обороны боеприпасами и техникой, ход подготовки украинских военнослужащих за границей, в частности, потребности сил обороны по численности и специальностям.

Напомним, ранее в латвийской разведке сообщали, что кремль не изменил своих планов по Украине.

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