Зеленський провів чергове засідання Ставки — що обговорили

На Ставці порушили низку оборонних питань

Сьогодні, 28 лютого, Президент України провів чергове засідання Ставки. На ньому командувачі оперативних угрупувань доповіли Володимиру Зеленському про перебіг бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Що відомо

Зазначається, що Володимир Зеленський заслухав доповідь командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександра Сирського та командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського про перебіг бойових дій у районах відповідальності їхніх угруповань.

Окрім того, командувач ОСУВ "Північ" Сергій Наєв та командувач ОСУВ "Одеса" Едуард Москальов доповіли про ситуацію на Північному та Південному напрямках.

Окремо члени Ставки обговорили загальну оперативну ситуацію та ймовірний характер дій противника найближчим часом. Крім того, було розглянуто стан забезпечення сил оборони боєприпасами й технікою, перебіг підготовки українських військовослужбовців за кордоном, зокрема потреби сил оборони щодо чисельності та спеціальностей.

Нагадаємо, раніше у латвійській розвідці повідомляли, що кремль не змінив своїх планів щодо України.