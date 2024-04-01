Зеленский провел совещание по дронам — какие решения приняли
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 1 апреля, провел совещание с украинскими чиновниками и военными. В ходе встречи они обсудили потребности фронта и планы по производству беспилотников на текущий год.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
Совещание по производству дронов
Во время совещания были обновлены и детализированы планы производства на текущий год по всем типам беспилотников: FPV, бомбардировщикам, разведчикам, а также по дальнобойным дронам для особых задач.
В то же время, участники обсудили, как обеспечить гибкость нашего оборонно-промышленного комплекса. Поскольку потребности фронта постоянно меняются, наши производители должны своевременно реагировать на них.
По словам Зеленского, были приняты важные решения:
- об упрощении процедуры закупок;
- импорта комплектования;
- наращивание производства снарядов для дронов;
- обучение операторов.
Также проанализировали проект построения комплексной системы управления средствами РЭБ для защиты украинских воинов и техники от российских беспилотников.
"Систему уже тестируют по отдельным направлениям. Запланировали масштабирование проекта на весь фронт", — отметил Президент.
Напомним, 29 марта состоялась первая Ставка Главнокомандующего, за созыв которой отвечал новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко.
Также мы писали, что 22 марта главной темой заседания Ставки было обсуждение энергетической ситуации после российских обстрелов.
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