Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Зеленский провел совещание по дронам — какие решения приняли arrow

Зеленский провел совещание по дронам — какие решения приняли

1 апреля 2024 15:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский провел совещание по дронам — какие решения приняли
Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по дронам. Фото: пресс-служба Президента
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 1 апреля, провел совещание с украинскими чиновниками и военными. В ходе встречи они обсудили потребности фронта и планы по производству беспилотников на текущий год.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Совещание по производству дронов

Во время совещания были обновлены и детализированы планы производства на текущий год по всем типам беспилотников: FPV, бомбардировщикам, разведчикам, а также по дальнобойным дронам для особых задач.

совещание по дронам 1 апреля
Совещание по дронам. Фото: пресс-служба Президента

В то же время, участники обсудили, как обеспечить гибкость нашего оборонно-промышленного комплекса. Поскольку потребности фронта постоянно меняются, наши производители должны своевременно реагировать на них.

совещание по дронам 1 апреля
Совещание по дронам. Фото: пресс-служба Президента

По словам Зеленского, были приняты важные решения:

  • об упрощении процедуры закупок;
  • импорта комплектования;
  • наращивание производства снарядов для дронов;
  • обучение операторов.
совещание по дронам 1 апреля
Совещание по дронам. Фото: пресс-служба Президента

Также проанализировали проект построения комплексной системы управления средствами РЭБ для защиты украинских воинов и техники от российских беспилотников.

"Систему уже тестируют по отдельным направлениям. Запланировали масштабирование проекта на весь фронт", — отметил Президент.

совещание по дронам 1 апреля
Скриншот поста Зеленского

Напомним, 29 марта состоялась первая Ставка Главнокомандующего, за созыв которой отвечал новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко.

Также мы писали, что 22 марта главной темой заседания Ставки было обсуждение энергетической ситуации после российских обстрелов.

Владимир Зеленский
беспилотники
военные
дроны
правительство
война в Украине
производство

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК