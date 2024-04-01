Зеленский провел совещание по дронам — какие решения приняли

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по дронам. Фото: пресс-служба Президента

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 1 апреля, провел совещание с украинскими чиновниками и военными. В ходе встречи они обсудили потребности фронта и планы по производству беспилотников на текущий год.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Совещание по производству дронов

Во время совещания были обновлены и детализированы планы производства на текущий год по всем типам беспилотников: FPV, бомбардировщикам, разведчикам, а также по дальнобойным дронам для особых задач.

Совещание по дронам. Фото: пресс-служба Президента

В то же время, участники обсудили, как обеспечить гибкость нашего оборонно-промышленного комплекса. Поскольку потребности фронта постоянно меняются, наши производители должны своевременно реагировать на них.

Совещание по дронам. Фото: пресс-служба Президента

По словам Зеленского, были приняты важные решения:

об упрощении процедуры закупок;

импорта комплектования;

наращивание производства снарядов для дронов;

обучение операторов.

Совещание по дронам. Фото: пресс-служба Президента

Также проанализировали проект построения комплексной системы управления средствами РЭБ для защиты украинских воинов и техники от российских беспилотников.

"Систему уже тестируют по отдельным направлениям. Запланировали масштабирование проекта на весь фронт", — отметил Президент.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, 29 марта состоялась первая Ставка Главнокомандующего, за созыв которой отвечал новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко.

Также мы писали, что 22 марта главной темой заседания Ставки было обсуждение энергетической ситуации после российских обстрелов.