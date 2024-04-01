Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський провів нараду щодо дронів — які рішення ухвалили arrow

Зеленський провів нараду щодо дронів — які рішення ухвалили

1 квітня 2024 15:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський провів нараду щодо дронів — які рішення ухвалили
Президент України Володимир Зеленський на нараді щодо дронів. Фото: пресслужба президента
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 1 квітня, провів нараду з українськими урядовцями та військовими. Під час зустрічі вони обговорили потреби фронту та плани виробництва безпілотників на поточний рік.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Читайте також:

Нарада щодо виробництва дронів

Під час наради було оновлено й деталізовано плани виробництва на поточний рік за всіма типами безпілотників: FPV, бомбардувальниками, розвідниками, а також за далекобійними дронами для особливих завдань.

нарада щодо дронів 1 квітня
Нарада щодо дронів. Фото: пресслужба президента

Водночас учасники обговорили, як забезпечити гнучкість нашого оборонно-промислового комплексу. Оскільки потреби фронту постійно змінюються, наші виробники мають вчасно реагувати на них.

нарада щодо дронів 1 квітня
Нарада щодо дронів. Фото: пресслужба президента

За словами Зеленського, були ухвалені важливі рішення:

  • щодо спрощення процедури закупівель;
  • імпорту комплектування;
  • нарощування виробництва снарядів для дронів;
  • навчання операторів.
нарада щодо дронів 1 квітня
Нарада щодо дронів. Фото: пресслужба Президента

Також проаналізували проєкт побудови комплексної системи керування засобами РЕБ для захисту українських воїнів і техніки від російських безпілотників.

"Систему вже тестують на окремих напрямках. Запланували масштабування проєкту на весь фронт", — зауважив президент.

нарада щодо дронів 1 квітня
Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, 29 березня відбулася перша Ставка Головнокомандувача, за скликання якої відповідав новий секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Литвиненко. 

Також ми писали, що 22 березня головною темою засідання Ставки було обговорення енергетичної ситуації після російських обстрілів.

Володимир Зеленський
безпілотники
військові
дрони
уряд
війна в Україні
виробництво

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК