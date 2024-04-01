Зеленський провів нараду щодо дронів — які рішення ухвалили

Президент України Володимир Зеленський на нараді щодо дронів. Фото: пресслужба президента

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 1 квітня, провів нараду з українськими урядовцями та військовими. Під час зустрічі вони обговорили потреби фронту та плани виробництва безпілотників на поточний рік.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Нарада щодо виробництва дронів

Під час наради було оновлено й деталізовано плани виробництва на поточний рік за всіма типами безпілотників: FPV, бомбардувальниками, розвідниками, а також за далекобійними дронами для особливих завдань.

Нарада щодо дронів. Фото: пресслужба президента

Водночас учасники обговорили, як забезпечити гнучкість нашого оборонно-промислового комплексу. Оскільки потреби фронту постійно змінюються, наші виробники мають вчасно реагувати на них.

Нарада щодо дронів. Фото: пресслужба президента

За словами Зеленського, були ухвалені важливі рішення:

щодо спрощення процедури закупівель;

імпорту комплектування;

нарощування виробництва снарядів для дронів;

навчання операторів.

Нарада щодо дронів. Фото: пресслужба Президента

Також проаналізували проєкт побудови комплексної системи керування засобами РЕБ для захисту українських воїнів і техніки від російських безпілотників.

"Систему вже тестують на окремих напрямках. Запланували масштабування проєкту на весь фронт", — зауважив президент.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, 29 березня відбулася перша Ставка Головнокомандувача, за скликання якої відповідав новий секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Литвиненко.

Також ми писали, що 22 березня головною темою засідання Ставки було обговорення енергетичної ситуації після російських обстрілів.