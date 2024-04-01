Зеленський провів нараду щодо дронів — які рішення ухвалили
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 1 квітня, провів нараду з українськими урядовцями та військовими. Під час зустрічі вони обговорили потреби фронту та плани виробництва безпілотників на поточний рік.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
Нарада щодо виробництва дронів
Під час наради було оновлено й деталізовано плани виробництва на поточний рік за всіма типами безпілотників: FPV, бомбардувальниками, розвідниками, а також за далекобійними дронами для особливих завдань.
Водночас учасники обговорили, як забезпечити гнучкість нашого оборонно-промислового комплексу. Оскільки потреби фронту постійно змінюються, наші виробники мають вчасно реагувати на них.
За словами Зеленського, були ухвалені важливі рішення:
- щодо спрощення процедури закупівель;
- імпорту комплектування;
- нарощування виробництва снарядів для дронів;
- навчання операторів.
Також проаналізували проєкт побудови комплексної системи керування засобами РЕБ для захисту українських воїнів і техніки від російських безпілотників.
"Систему вже тестують на окремих напрямках. Запланували масштабування проєкту на весь фронт", — зауважив президент.
Нагадаємо, 29 березня відбулася перша Ставка Головнокомандувача, за скликання якої відповідав новий секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Литвиненко.
Також ми писали, що 22 березня головною темою засідання Ставки було обговорення енергетичної ситуації після російських обстрілів.
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