Зеленский провел Ставку главнокомандующего на Ровенской АЭС

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел выездную ставку главнокомандующего. Военное руководство государства посетило Ровенскую АЭС, чтобы оценить любые возможные угрозы станции.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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О чем говорили

Глава украинской разведки Кирилл Буданов и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказали об оперативной обстановке на границе с Беларусью и возможных действиях россиян.

"Клименко, Наев, Лебедь, Дейнеко — об усилении Северного направления и охране АЭС", — отметил Президент.

Также руководитель Ровенской ОВА Виталий Коваль и командующий "Волыни" Владимир Миронюк доложили об оборонных рубежах и социально-экономической ситуации в области.

"Щигол — о защите Ровенской АЭС от киберугроз. Также принимали участие: президент "Энергоатома" Котин и директор станции Ковтонюк. Держим ситуацию под контролем", — заверил Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанту Сергею Наеву приказали усилить северное направление.