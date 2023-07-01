Зеленский провел Ставку главнокомандующего на Ровенской АЭС
Президент Украины Владимир Зеленский провел выездную ставку главнокомандующего. Военное руководство государства посетило Ровенскую АЭС, чтобы оценить любые возможные угрозы станции.
Об этом он сообщил в своих соцсетях.
О чем говорили
Глава украинской разведки Кирилл Буданов и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказали об оперативной обстановке на границе с Беларусью и возможных действиях россиян.
"Клименко, Наев, Лебедь, Дейнеко — об усилении Северного направления и охране АЭС", — отметил Президент.
Также руководитель Ровенской ОВА Виталий Коваль и командующий "Волыни" Владимир Миронюк доложили об оборонных рубежах и социально-экономической ситуации в области.
"Щигол — о защите Ровенской АЭС от киберугроз. Также принимали участие: президент "Энергоатома" Котин и директор станции Ковтонюк. Держим ситуацию под контролем", — заверил Зеленский.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанту Сергею Наеву приказали усилить северное направление.