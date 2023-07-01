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Зеленський провів Ставку головнокомандувача на Рівненській АЕС

1 липня 2023 20:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський провів Ставку головнокомандувача на Рівненській АЕС
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський провів виїзну ставку головнокомандувача. Військове керівництво держави відвідало Рівненську АЕС, аби оцінити будь-які можливі загрози для станції.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

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Про що говорили

Очільник української розвідки Кирило Буданов та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповіли про оперативну обстановку на кордоні з Білоруссю та можливі дії росіян.

"Клименко, Наєв, Лебідь, Дейнеко — про посилення Північного напрямку й охорону АЕС", — зазначив Президент.

Також керівник Рівненської ОВА Віталій Коваль і командувач "Волині" Володимир Миронюк доповіли щодо оборонних рубежів та соціально-економічної ситуації в області.

"Щиголь — про захист Рівненської АЕС від кіберзагроз. Також брали участь: президент "Енергоатома" Котін і директор станції Ковтонюк. Тримаємо ситуацію під контролем", — запевнив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанту Сергію Наєву наказали посилити північний напрямок.

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