Зеленський провів Ставку головнокомандувача на Рівненській АЕС

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський провів виїзну ставку головнокомандувача. Військове керівництво держави відвідало Рівненську АЕС, аби оцінити будь-які можливі загрози для станції.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

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Очільник української розвідки Кирило Буданов та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповіли про оперативну обстановку на кордоні з Білоруссю та можливі дії росіян.

"Клименко, Наєв, Лебідь, Дейнеко — про посилення Північного напрямку й охорону АЕС", — зазначив Президент.

Також керівник Рівненської ОВА Віталій Коваль і командувач "Волині" Володимир Миронюк доповіли щодо оборонних рубежів та соціально-економічної ситуації в області.

"Щиголь — про захист Рівненської АЕС від кіберзагроз. Також брали участь: президент "Енергоатома" Котін і директор станції Ковтонюк. Тримаємо ситуацію під контролем", — запевнив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанту Сергію Наєву наказали посилити північний напрямок.