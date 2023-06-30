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Залужному та Наєву наказали посилити захист північного напрямку, — Зеленський

30 червня 2023 15:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Залужному та Наєву наказали посилити захист північного напрямку, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 30 червня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанту Сергію Наєву наказали посилити північний напрямок.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Глава держави розповів, що було заслухано доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Наєва. Вони обговорили ситуацію на фронті та посилення операцій додатковими артсистемами та снарядами.

До того ж була окрема доповідь ГУР, СЗР, СБУ та ДПСУ щодо ситуації в Білорусі. 

"Рішенням Ставки — Головкому Залужному та командувачу "Півночі" Наєву — виконати комплекс заходів із підсилення цього напрямку", — йдеться у повідомленні.

Зеленский
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський не поїде на саміт НАТО, якщо на ньому Україну не запросять до Альянсу. Зокрема, йдеться лише про перший етап вступу. 

Також ми писали, що Володимир Зеленський підписав закон №9342. Він передбачає відпустки та доплати для військових.

Додамо, у середу ввечері, 28 червня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головним майстер-сержантом 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерієм Маркусом. Військовий також подарував главі державі особливі шеврони.

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