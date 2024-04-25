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Зеленский провел Ставку — что обсуждали с военным руководством

25 апреля 2024 17:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский провел Ставку — что обсуждали с военным руководством
Президент Украины Владимир Зеленский на Ставке. Иллюстративное фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 25 апреля провел Ставку Верховного Главнокомандующего. В ходе заседания обсудили, в частности, собственное оборонное производство в Украине.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Основным вопросом на заседании была защита жизненно необходимых для страны объектов — не только энергетических, но и социальных, безопасных, транспортных, обеспечения связи и т.п. По поводу этого президент заслушал подробный доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"По всем отраслям и всем доступным нам средствам: инженерным, ПВО и РЭБ. Сделал соответствующие поручения и определил сроки реализации", — отметил Зеленский.

Также было получено сведение с фронта по основным направлениям, нашим действиям, вероятным действиям россиян и обеспечение украинской армии всем необходимым.

Собственное производство

Еще один обсуждаемый вопрос — контракты. В Украине продолжают усиливать собственных производителей: продолжается работа с партнерами, в частности, чтобы производить вооружение в Украине за иностранные средства.

"Эта отрасль помогает нам выстоять сейчас и имеет огромную экспортную перспективу после победы. Максимально способствуем ее развитию. Раз в неделю буду получать доклад о новых контрактах за отчетный период", — рассказал Зеленский.

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Скриншот поста Зеленского

Ранее Зеленский призвал участников Всемирного конгресса украинцев содействовать развитию производств отечественного оружия. Он отметил, что уже сейчас наше государство показало, что способно производить эффективное оружие, в том числе беспилотники.

Кроме того, Украина запустила производство собственного аналога китайских дронов и назвала его "Шмавик".

Владимир Зеленский
военная техника
ПВО
война в Украине
производство

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