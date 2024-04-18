Україна запускає серійне виробництво дронів "Шмавік" — які його переваги

Дрон українського виробництва. Фото: texty.org.ua

Україні вдалося створити власний аналог популярного серед військових китайського квадрокоптера DJI Mavic. Вітчизняна модель цього безпілотника отримала назву "Шмавік".

Про основні характеристики нової розробки розповів Forbes у четвер, 18 квітня.

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Основною перевагою "Шмавіка" відносно китайської розробки є більша стійкість до пошкоджень і РЕБ.

"Ключовим було створити не "весільний" дрон, а саме військовий", — розповіли його розробники.

Вже влітку українська армія може отримати перші партії вітчизняного аналога китайського Mavic. Його розробила українська компанія, яка серійно виробляє дрони різного призначення з 2017 року.

Безпілотники на озброєнні ЗСУ

Станом на квітень українські виробники поставили ЗСУ втричі більше дронів, ніж за весь минулий рік, розповів Вадим Сухаревський, заступник головнокомандувача ЗСУ, відповідальний за безпілотні системи та розвиток застосування дронів.

Він додав, що на озброєнні української армії є ударні дрони з дальністю понад 1000 км, які в лютому-березні били по російських НПЗ, а також великий перелік розвідувальних дронів: SHARK, "Лелека-100", "Фурія", "Валькірія", PD-2.

Втім, китайський безпілотник DJI Mavic був найпопулярнішим серед українських військових. Його основною перевагою є дешивизна (близько $3500 за штуку), малі габарити та камера з високою роздільною здатністю.

На тактичному рівні маленькі та дешеві дрони дають змогу українським військовим бачити поле бою, а в умовах снарядного голоду стають своєрідною "кишеньковою артилерією" ЗСУ.

Втім, позиція Китаю у цій війні підриває довіру української армії до дронів з КНР. А сам виробник неодноразово заявляв, що не постачає продукцію для ведення бойових дій, а виробляє виключно безпілотники для цивільного використання.

Раніше ми повідомляли, що прикордонники з підрозділу "Помста" просять долучитися до збору на нічні FPV-дрони, які необхідні для ліквідації ворога.

Уряд Канади в межах Коаліції дронів передасть Україні 450 багатоцільових безпілотників R70 SkyRanger. Також деякі інші країни-члени Коаліції нададуть й інші безпілотники, яких потребують Збройні сили України.