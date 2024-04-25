Зеленський провів Ставку — що обговорювали з військовим керівництвом

Президент України Володимир Зеленський на Ставці. Ілюстративне фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 25 квітня, провів Ставку Верховного Головнокомандувача. Під час засідання обговорили, зокрема, власне оборонне виробництво в Україні.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Основним питанням на засіданні був захист життєво необхідних для країни об’єктів — не лише енергетичних, а й соціальних, безпекових, транспортних, забезпечення зв’язку тощо. Щодо цього президент заслухав детальну доповідь прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

"По всіх галузях та всіма доступними нам засобами: інженерним, ППО та РЕБ. Зробив відповідні доручення та визначив терміни реалізації", — зазначив Зеленський.

Також було отримано зведення з фронту по основних напрямках, наших діях, ймовірних діях росіян та забезпечення українського війська всім необхідним.

Власне виробництво

Ще одне питання, яке обговорювалося — контракти. В Україні продовжують підсилювати власних виробників: триває робота з партнерами, зокрема, аби виготовляти озброєння в Україні іноземним коштом.

"Ця галузь допомагає нам вистояти зараз і має величезну експортну перспективу після перемоги. Максимально сприяємо її розвитку. Раз на тиждень буду отримувати доповідь про нові контракти за звітний період", — розповів Зеленський.

Скриншот допису Зеленського

Раніше Зеленський закликав учасників Світового конгресу українців сприяти розвитку виробництв вітчизняної зброї. Він зазначив, що вже зараз наша держава показала, що здатна виробляти ефективну зброю, зокрема безпілотники.

Крім того, Україна запустила виробництво власного аналога китайських дронів та назвала його "Шмавік".