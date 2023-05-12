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Зеленский провел Ставку Верховного главнокомандующего: что обсудили

12 мая 2023 13:04
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Зеленский провел Ставку Верховного главнокомандующего: что обсудили
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/telegram
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 12 мая, Владимир Зеленский провел Ставку Верховного главнокомандующего. Президент Украины отметил, что собравшиеся услышали доклады генералов Сырского и Тарнавского, главнокомандующего Залужного, министра Резникова, генштаба ВСУ и министра стратегпрома Камышина.

Об этом информирует Президент Украины Владимир Зеленский.

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Ставка главнокомандующего

В пятницу, 12 мая, Владимир Зеленский написал, что провел Ставку Верховного главнокомандующего.

"Услышали доклад генерала Сырского, чьи подразделения сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его обратно на некоторых направлениях. Докладывал и генерал Тарнавский по поводу актуальной ситуации в ОСУВ "Таврия". ОСУВы "Одесса", "Север" — также под контролем. Определили их первоочередные потребности и ознакомились с темпами комплектования техникой и боеприпасами новых бригад", — заявил Президент Украины.

Также он добавил, что были важны доклады главкома Залужного, министра Резникова, генштаба и министра стратегпрома Камышина.

"Сверили все наши долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет", — написал Владимир Зеленский.

Напомним, что на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего обсудили воздушные удары россиян. Кроме того, члены Ставки проанализировали ситуацию со снабжением Силам обороны снарядов и ракет.

25 апреля Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Актуализировали информацию о ситуации на поле боя, подвели итоги и рассмотрели результаты очередной встречи в формате "Рамштайн".

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