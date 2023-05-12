Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача: що обговорили

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/telegram

Сьогодні, 12 травня, Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача. Президент України зазначив, що присутні почули доповіді генералів Сирського і Тарнавського, головнокомандувача Залужного, міністра Резнікова, генштабу ЗСУ та міністра стратегпрому Камишіна.

Про це інформує Президент України Володимир Зеленський.

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Ставка головнокомандувача

У п'ятницю, 12 травня, Володимир Зеленський написав, що провів Ставку Верховного головнокомандувача.

"Почули доповідь генерала Сирського, чиї підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках. Доповідав і генерал Тарнавський щодо актуальної ситуації в ОСУВ "Таврія". ОСУВи "Одеса", "Північ" — також під контролем. Визначили їхні першочергові потреби й ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад", — заявив Президент України.

Також він додав, що були важливі доповіді главкома Залужного, міністра Резнікова, генштабу та міністра стратегпрому Камишіна.

"Звірили всі наші довготривалі контракти на постачання боєприпасів і ракет", — написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача обговорили повітряні удари росіян. Крім того, члени Ставки проаналізували ситуацію з постачанням Силам оборони снарядів і ракет.

25 квітня, Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Актуалізували інформацію щодо ситуації на полі бою, підбили підсумки та розглянули результати чергової зустрічі у форматі "Рамштайн".