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Зеленський зібрав Ставку: обговорили нещодавні повітряні атаки РФ

8 травня 2023 14:40
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Зеленський зібрав Ставку: обговорили нещодавні повітряні атаки РФ
Засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Фото: Офіс Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На черговому засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача обговорили повітряні удари росіян. Крім того, члени Ставки проаналізували ситуацію з постачанням Силам оборони снарядів і ракет.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

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Чергове засідання Ставки

Володимир Зеленський зібрав засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

У засіданні взяли участь начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов та інші діячі.

Було заслухано командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця", "Таврія", "Одеса", "Північ".

Оперативна ситуація на фронті і в тилі

Перш за все, члени Ставки обговорили актуальні події на фронті російсько-українької війни.

Крім того, була проведена дискусія щодо унеможливлення повітряних атак на кшталт тих, які здійснили російські окупанти на початку травня.

Потреби армії

На засіданні Ставки була проаналізована ситуація із постачанням Силам оборони боєприпасів та озброєння.

Окремою темою було забезпечення армії артилерійськими боєприпасами і ракетами.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов заявив днями, що Росія не здатна для реалізації спроби масштабного наступу на будь-якій території України.

Але при цьому окупанти можуть і будуть проводити серйозні оборонні операції.

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