Зеленский провел важную встречу с Малюком и Будановым: что они обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел несколько важных встреч, в том числе со старшими военными и руководством ГУР, где обсуждались стратегии борьбы с российской агрессией на оккупированных территориях.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Главной целью является постоянное уничтожение вражеских сил и минусирование их логистических возможностей, а также подготовка наших военных к активным действиям и контрштурмовой работе.

Зеленский отметил, что каждый украинский солдат, который берет участие в защите своей земли, должен помнить о том, что каждый российский удар по нашим городам и селам, за каждое убийство украинцев, оккупанты должны нести свои максимально ощутимые потери. Цель состоит в том, чтобы каждый метр украинской земли означал для оккупанта неизбежность проигрыша России в этой войне и что враг не имеет перспектив на земле Украины.

Зеленский выразил благодарность всем военным, которые работают на защите страны и помогают в ее защите. Только благодаря их усилиям и твердости мы сможем защитить свою землю и навсегда избавить ее от российской агрессии.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский не сдержал эмоций из-за ужасного удара войск РФ по Славянску, который оккупанты нанесли вечером 14 апреля. Жестокость врага невозможно игнорировать.