Зеленский прокомментировал обстрел многоэтажки в Славянске

Последствия обстрела Славянска. Фото: Донецкая ОВА

Президент Украины Владимир Зеленский не сдержал эмоций из-за ужасного удара войск РФ по Славянску, который оккупанты нанесли вечером 14 апреля. Жестокость врага невозможно игнорировать.

Соответствующее обращение Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram.

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"Славянск. Оккупанты жестоко обстреляли город. Попали по жилым домам. К сожалению, есть раненые и погибшие. Государство-зло в очередной раз демонстрирует свою сущность. Просто среди дня убивая людей. Разрушая, уничтожая все живое", — написал Президент.

Он также подчеркнул, что за каждое проявление терроризма будет справедлива ответственность. Никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным тоже не оставим.

Напомним, в пятницу, 14 апреля, российские оккупационные войска нанесли удар по жилому дому в Славянске. Местные жители слышали не менее 11 взрывов.

По словам руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, российские террористы попали в три пятиэтажных дома. Один дом частично разрушен. В двух — произошло возгорание квартир. Также повреждены дома вокруг.