Зеленський провів важливу зустріч із Малюком та Будановим: що вони обговорювали

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський провів кілька важливих зустрічей, зокрема зі старшими військовими та керівництвом ГУР, де обговорювалися стратегії боротьби з російською агресією на окупованих територіях.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Головною метою є постійне знищення ворожих сил та мінусування їхніх логістичних можливостей, а також підготовка наших військових до активних дій та контрштурмової роботи.

Зеленський зазначив, що кожен український солдат, який бере участь у захисті своєї землі, має пам'ятати про те, що кожен російський удар по наших містах та селах, за кожне вбивство українців, окупанти мають зазнавати своїх максимально відчутних втрат. Мета полягає в тому, щоб кожен метр української землі означав для окупанта неминучість програшу Росії у цій війні та що ворог не має перспектив на землі України.

Зеленський висловив подяку всім військовим, які працюють на захисті країни та допомагають у її захисті. Тільки завдяки їхнім зусиллям та твердості ми зможемо захистити свою землю і назавжди позбавити її російської агресії.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський не стримав емоцій через жахливий удар військ РФ по Слов'янську, який окупанти завдали увечері 14 квітня. Жорстокість ворога неможливо ігнорувати.