Зеленский провел заседание Ставки: речь шла о боеприпасах и комплектовании новых бригад

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Президент Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На заседании обсудили оперативную ситуацию на фронте, производство боеприпасов и комплектование новых бригад.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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Оперативная обстановка на фронте

Сегодня, 17 апреля, Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Члены Ставки ознакомились с оперативной обстановкой в театре военных действий.

Командующие оперативно-стратегическими группировками войск "Хортиця", "Таврія", "Одеса", "Північ" рассказали о ситуации на соответствующих участках фронта.

Актуальные вопросы войны

Кроме того, на заседании Ставки обсудили другие важные вопросы. В частности, речь шла об обеспечении Сил обороны боеприпасами.

Проанализировано состояние выполнения контрактов на производство боеприпасов с украинскими производителями. На заседании Ставки речь шла о перспективах наращивания темпов производства ракет и боеприпасов в Украине.

Кроме того, военное руководство Украины рассмотрело вопрос комплексирования вновь созданных бригад личным составом и техникой.

Напомним, в апреле компания "Украинская бронетехника" возобновила серийное производство минометных выстрелов калибра 60 мм.