Зеленский провел заседание Ставки: речь шла о боеприпасах и комплектовании новых бригад
Президент Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На заседании обсудили оперативную ситуацию на фронте, производство боеприпасов и комплектование новых бригад.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Оперативная обстановка на фронте
Сегодня, 17 апреля, Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Члены Ставки ознакомились с оперативной обстановкой в театре военных действий.
Командующие оперативно-стратегическими группировками войск "Хортиця", "Таврія", "Одеса", "Північ" рассказали о ситуации на соответствующих участках фронта.
Актуальные вопросы войны
Кроме того, на заседании Ставки обсудили другие важные вопросы. В частности, речь шла об обеспечении Сил обороны боеприпасами.
Проанализировано состояние выполнения контрактов на производство боеприпасов с украинскими производителями. На заседании Ставки речь шла о перспективах наращивания темпов производства ракет и боеприпасов в Украине.
Кроме того, военное руководство Украины рассмотрело вопрос комплексирования вновь созданных бригад личным составом и техникой.
Напомним, в апреле компания "Украинская бронетехника" возобновила серийное производство минометных выстрелов калибра 60 мм.