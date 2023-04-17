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Зеленський провів засідання Ставки: йшлося про боєприпаси і комплектування нових бригад

17 квітня 2023 15:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Зеленський провів засідання Ставки: йшлося про боєприпаси і комплектування нових бригад
Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Президент Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. На засіданні обговорили оперативну ситуацію на фронті, виробництво боєприпасів та комплектування новостворених бригад.

Про це повідомила пресслужба глави держави.

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Оперативна обстановка на фронті

Сьогодні, 17 квітня, Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Члени Ставки ознайомилися з оперативною обстановкою на театрі воєнних дій.

Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ "Хортиця", "Таврія", "Одеса", "Північ" розповіли про ситуацію на відповідних ділянках фронту.

Актуальні питання війни

Крім того, на засіданні Ставки обговорили інші важливі питання. Зокрема, йшлося про забезпечення Сил оборони боєприпасами.

Був проаналізований стан виконання контрактів на виробництво боєприпасів з українськими виробниками. На засіданні Ставки йшлося також про перспектив нарощування темпів виробництва ракет і боєприпасів в Україні.

Крім того, військове керівництво України розглянуло питання комплекстування новостворених бригад особовим складом і технікою.

Нагадаємо, у квітні компанія "Українська бронетехніка" відновила серійне виробництво мінометних пострілів калібру 60 мм.

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