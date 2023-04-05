КВП "Українська бронетехніка" відновила серійне виробництво мінометних пострілів калібру 60 мм
КВП "Українська бронетехніка" вперше в Україні використала натівських підхід та виготовляє не міну 60 мм калібру, а постріл. Ці постріли вже надали Збройним силам України.
Про це інформує Оперативний ЗСУ.
Мінометні постріли калібром 60 мм
"КВП "Українська бронетехніка" відновила серійне виробництво мінометних пострілів калібру 60 мм та вже поставила Збройним Силам України понад 100 тисяч одиниць", — повідомив гендиректор компанії Владислав Бельбас.
Наразі "Українська бронетехніка" на релокованих майданчиках відновила можливості серійного випуску використовуючи принципи розподільчого виробництва.
"Наш мінометний постріл – це повністю споряджений максимальним пороховим зарядом постріл, герметично запакований в індивідуальний тубус. Його можна використовувати відразу на позиціях без додаткової підготовки, що додає нашим військовим мобільності. На сьогодні це єдиний український мінометний постріл, який виробляється вітчизняним ВПК", — пояснив гендиректор компанії Владислав Бельбас.
Нагадаємо, що ворог не зміг вплинути на прийняття рішень командування в Бахмутському напрямку та не зміг підірвати мотивацію наших бійців, попри всі зусилля, спрямовані на цю мету. Він використовує два інструменти інформаційної війни: повідомлення про нібито свої успіхи в різних формах і повідомлення про нібито розсекречені наші плани та рішення щодо Бахмута.