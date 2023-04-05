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КВП "Українська бронетехніка" відновила серійне виробництво мінометних пострілів калібру 60 мм

5 квітня 2023 14:31
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
«Українська бронетехніка» надала Збройним Силам України постріли калібром 60 мм
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

КВП "Українська бронетехніка" вперше в Україні використала натівських підхід та виготовляє не міну 60 мм калібру, а постріл. Ці постріли вже надали Збройним силам України.

Про це інформує Оперативний ЗСУ.

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Мінометні постріли калібром 60 мм

"КВП "Українська бронетехніка" відновила серійне виробництво мінометних пострілів калібру 60 мм та вже поставила Збройним Силам України понад 100 тисяч одиниць", — повідомив гендиректор компанії Владислав Бельбас.

постріли

Наразі "Українська бронетехніка" на релокованих майданчиках відновила можливості серійного випуску використовуючи принципи розподільчого виробництва. 

постріли

"Наш мінометний постріл – це повністю споряджений максимальним пороховим зарядом постріл, герметично запакований в індивідуальний тубус. Його можна використовувати відразу на позиціях без додаткової підготовки, що додає нашим військовим мобільності. На сьогодні це єдиний український мінометний постріл, який виробляється вітчизняним ВПК", — пояснив гендиректор компанії Владислав Бельбас.

Нагадаємо, що ворог не зміг вплинути на прийняття рішень командування в Бахмутському напрямку та не зміг підірвати мотивацію наших бійців, попри всі зусилля, спрямовані на цю мету. Він використовує два інструменти інформаційної війни: повідомлення про нібито свої успіхи в різних формах і повідомлення про нібито розсекречені наші плани та рішення щодо Бахмута.

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