Зеленский провел заседание Ставки: о чем отчитывался Залужный

Владимир Зеленский

Во вторник, 21 марта, президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Обсудили поставки оружия и защиту от утечки информации.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

О чем отчитывались

Как отмечается, участники заслушали доклад Главнокомандующего ВСУ об оперативной обстановке по основным направлениям фронта. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ходе боевых действий в рамках зон ответственности ОСУВ "Хортица", "Таврия", "Одесса" и "Север".

Также руководитель разведки проинформировал присутствующих о возможных действиях противника в ближайшей перспективе.

Члены Ставки также рассмотрели вопрос обеспечения сил обороны боеприпасами, в частности, календарь поступления оружия и боеприпасов от партнеров Украины.

Отдельное внимание было уделено вопросу защиты информации и предотвращению ее утечки.

Кто принял участие в заседании

В заседании приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, Премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений. К заседанию Ставки также приняли участие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Напомним, 21 марта в Верховной Раде встретились руководители парламента и парламентских фракций и главы Минобороны, МВД и главнокомандующий ВСУ. Стороны обсудили помощь Силам обороны Украины.