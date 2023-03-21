Зеленский провел заседание Ставки: о чем отчитывался Залужный
Во вторник, 21 марта, президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Обсудили поставки оружия и защиту от утечки информации.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
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О чем отчитывались
Как отмечается, участники заслушали доклад Главнокомандующего ВСУ об оперативной обстановке по основным направлениям фронта. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ходе боевых действий в рамках зон ответственности ОСУВ "Хортица", "Таврия", "Одесса" и "Север".
Также руководитель разведки проинформировал присутствующих о возможных действиях противника в ближайшей перспективе.
Члены Ставки также рассмотрели вопрос обеспечения сил обороны боеприпасами, в частности, календарь поступления оружия и боеприпасов от партнеров Украины.
Отдельное внимание было уделено вопросу защиты информации и предотвращению ее утечки.
Кто принял участие в заседании
В заседании приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, Премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений. К заседанию Ставки также приняли участие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.
Напомним, 21 марта в Верховной Раде встретились руководители парламента и парламентских фракций и главы Минобороны, МВД и главнокомандующий ВСУ. Стороны обсудили помощь Силам обороны Украины.