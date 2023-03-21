Зеленський провів засідання Ставки: про що звітував Залужний
У вівторок, 21 березня, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Обговорили поставки зброї та захист від витоку інформації.
Про це повідомила пресслужба глави держави.
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Про що звітували
Як зазначається, учасники заслухали доповідь Головнокомандувача ЗСУ про оперативну обстановку на основних напрямках фронту. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про перебіг бойових дій у межах зон відповідальності ОСУВ "Хортиця", "Таврія", "Одеса" та "Північ".
Також керівник розвідки поінформував присутніх про ймовірні дії противника у найближчій перспективі.
Члени Ставки також розглянули питання забезпечення сил оборони боєприпасами, зокрема календар надходження зброї та боєприпасів від партнерів України.
Окрему увагу приділили питанню захисту інформації та запобігання її витоку.
Хто взяв участь у засіданні
У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.
Нагадаємо, 21 березня у Верховній Раді зустрілися керівники парламенту і парламентських фракцій та очільники Міноборони, МВС і головнокомандувач ЗСУ. Сторони обговорили допомогу Силам оборони України.