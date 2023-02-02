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Зеленский провел заседание Ставки в двойном формате: подробности

2 февраля 2023 22:18
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
Зеленский провел заседание Ставки в двойном формате
Президент Украины Владимир Зеленский
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский впервые провел Ставку верховного главнокомандующего в двойном формате. В частности, была рассмотрена ситуация на фронте.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении к украинцам.

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Подробности

"Провел сегодня заседание Ставки, впервые — в двойном формате. Сначала — традиционный полный состав Ставки. Рассмотрели ситуацию на фронте. Попытки россии усилить давление на Донбассе. Обеспечение армии. Подготовка кадров и другие вопросы постоянного внимания Ставки. А потом, во второй половине дня, — дополнительная встреча членов Ставки в узком формате. Для особо весомого разговора", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не оставит без ответа ни одно агрессивное действие оккупанта.

"Враг в специфической стадии, когда стратегически проигрыш россии уже понятен, но тактически у них еще есть ресурс для попыток наступательных действий. Мы же должны продолжать то, что делаем. Усиливать нашу устойчивость, быть абсолютно едиными в стремлении обеспечить нашу армию и всех защитников необходимым оружием и оборудованием — нам в Украине нужно говорить одним голосом с миром по поставкам для обороны. А также должны ежемесячно ощутимо усиливать глобальное давление на россию", — отметил глава государства.

Зеленский добавил, что Украина также продолжает борьбу с внутренним врагом.

"Продолжаем и нашу борьбу с внутренним врагом — и я благодарю Службу безопасности Украины, ГБР, офис Генерального прокурора и всех тех, кто еще вовлечен в очистку нашего государства. Новые шаги будут", — добавил Президент.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам Национального молитвенного завтрака. Он рассказал, как наша страна противостоит российскому агрессору.

Также мы писали, что Зеленский встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Их встреча прошла в Киеве.

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