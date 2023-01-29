Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Зокрема, було обговорено питання озброєння українських військових.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

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За словами Президента, під час засідання були заслухані доповіді щодо оперативної обстановки на фронті, зокрема на Донецькому напрямку та на півдні. Також розглянули важливу інформацію від розвідки щодо ймовірних дій російських окупантів на найближчий період.

"Обговорили питання забезпечення ключових потреб Сил оборони України в основних зразках озброєння, військової техніки та боєприпасів для проведення операцій, запланованих на 2023 рік. 2023-й має бути й обовʼязково буде роком нашої перемоги!" — додав Зеленський.

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський заявив, що для партнерів України не може бути якихось табу в постачанні зброї. За його словами, він разом з командою наполягатиме на тому, аби нашій країні надали далекобійні ракети ATACMS.

Додамо, раніше Президент України повідомив, що Україні потрібно 300-500 танків для початку наступальних операцій на тимчасово окупованих територіях. Деякі країни вже ухвалили рішення про постачання бойових броньованих машин нашій країні.