Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зеленський провів засідання Ставки: подробиці arrow

Зеленський провів засідання Ставки: подробиці

29 січня 2023 18:52
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
Президент України Володимир Зеленський
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Зокрема, було обговорено питання озброєння українських військових.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Читайте також:

Деталі

За словами Президента, під час засідання були заслухані доповіді щодо оперативної обстановки на фронті, зокрема на Донецькому напрямку та на півдні. Також розглянули важливу інформацію від розвідки щодо ймовірних дій російських окупантів на найближчий період.

"Обговорили питання забезпечення ключових потреб Сил оборони України в основних зразках озброєння, військової техніки та боєприпасів для проведення операцій, запланованих на 2023 рік. 2023-й має бути й обовʼязково буде роком нашої перемоги!" — додав Зеленський.

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський заявив, що для партнерів України не може бути якихось табу в постачанні зброї. За його словами, він разом з командою наполягатиме на тому, аби нашій країні надали далекобійні ракети ATACMS.

Додамо, раніше Президент України повідомив, що Україні потрібно 300-500 танків для початку наступальних операцій на тимчасово окупованих територіях. Деякі країни вже ухвалили рішення про постачання бойових броньованих машин нашій країні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

20:32 Помер відомий український поет-шістдесятник Дмитро Павличко

Ексклюзив

20:00 Незламна та щаслива: вечірні емоції засніженої Одеси через об'єктив Новини.LIVE

19:59 Армія рф почала наступальні дії на Лиманському напрямку, — Генштаб

19:57 Новак Джокович, батько якого оскандалився з символікою рф, вдесяте переміг на Australian Open

19:35 Джиган знову тікає: репер з Одеси планує отримати громадянство Ізраїлю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:26 Американець після перелому спини встановив рекорд Гіннеса на дев'ятиметровому одноколісному велосипеді

19:09 Які продукти завжди варто купувати замороженими: поради експертів

19:00 Яке свято відзначають 30 січня: прикмети, традиції та заборони цього дня

18:55 Краще на маршрутці: у понеділок в Одесі не працюватиме електротранспорт

18:34 Пес Патрон співпрацюватиме з monobank: дітям сподобається

Новина з відео

19:26 Американець після перелому спини встановив рекорд Гіннеса на дев'ятиметровому одноколісному велосипеді

Ексклюзив

17:25 Купити поїсти та заплатити за комуналку: скільки одеситам потрібно заробляти в місяць для комфортного життя

Ексклюзив

16:00 "Росіяни дохнуть, живі переступають через мертвих і знову лізуть на наші позиції", — позивний "Відьма"

Новина з відео

14:45 Ворог готовий до нового удару з Чорного моря, — Братчук

Ексклюзив

14:00 Одеса у снігу: емоції зимового міста в об'єктиві фотографа Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

08:05 Гороскоп на 29 січня: Дівам — романтичний вечір, Водоліям — вибух емоцій

Новина з відео

22:44 "Мізки на деревах висіли": окупант розповідає про влучні удари ЗСУ та панічні настрої серед загарбників

Новина з відео

22:00 "Це потрібно для захисту життів": Зеленський розповів, якої зброї потребує Україна

Новина з відео

15:50 "Відправили на орбіту": на Луганщині українські військові знищили ворожий склад боєприпасів

Новина з відео

14:40 Зима лютує: як Одеса долає негоду через об'єктив Новини.LIVE

Ексклюзив

16:00 "Росіяни дохнуть, живі переступають через мертвих і знову лізуть на наші позиції", — позивний "Відьма"

Ексклюзив

13:00 Вартість хліба може зрости: які передумови для цього є на Одещині

Ексклюзив

12:00 "Поєднавши різні запахи — наприклад, рослин і фаст-фуду — передати суть міста неможливо": авторка "іменного" парфуму Варшави для Новини.LIVE

Ексклюзив

08:00 Українська зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Кораблі

17:00 П'ять правил, як розмовляти з прихильниками теорій змови

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:30 Схуднути ефективно і без страждань: які невеликі зміни треба внести до щоденної рутини

Ексклюзив

12:00 Пів трильйона на борги: чи зможе Україна розрахуватися за своїми зобов'язаннями у 2023 році

Ексклюзив

11:00 Одеські ринки заполонили імпортні продукти: наскільки сильно це вплинуло на ціни

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 45-й. У Білорусі почали зникати "чмобіки"

Ексклюзив

20:30 "Рішення яскраве і приємне, але порушує безліч питань": архітекторка Марія Янушкевич про Одесу під охороною ЮНЕСКО

Актуальне по темі

None 29 Січень 20:33

Помер відомий український поет-шістдесятник Дмитро Павличко

None 29 Січень 19:11

Незламна та щаслива: вечірні емоції засніженої Одеси через об'єктив Новини.LIVE

None 29 Січень 20:08

Армія рф почала наступальні дії на Лиманському напрямку, — Генштаб

None 29 Січень 19:57

Новак Джокович, батько якого оскандалився з символікою рф, вдесяте переміг на Australian Open

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB