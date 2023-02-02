Зеленський провів засідання Ставки у подвійному форматі

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вперше провів Ставку верховного головнокомандувача у подвійному форматі. Зокрема, було розглянуто ситуацію на фронті.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні до українців.

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"Провів сьогодні засідання Ставки, вперше — у подвійному форматі. Спочатку — традиційний повний склад Ставки. Розглянули ситуацію на фронті. Намагання росії посилити тиск на Донбасі. Забезпечення армії. Підготовка кадрів та інші питання постійної уваги Ставки. А потім, у другій половині дня, — додаткова зустріч членів Ставки у вузькому форматі. Для особливо вагомої розмови", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна не залишить без відповіді жодну агресивну дію окупанта.

"Ворог у специфічній стадії, коли стратегічно програш росії вже зрозумілий, але тактично у них ще є ресурс для спроб наступальних дій. Ми ж маємо продовжувати те саме, що робимо. Посилювати нашу стійкість, бути абсолютно єдиними у прагненні забезпечити нашу армію та всіх захисників необхідною зброєю та обладнанням — нам в Україні потрібно говорити одним голосом зі світом щодо постачання для оборони. А також маємо щомісяця відчутно посилювати глобальний тиск на росію", — зазначив голова держави.

Зеленський додав, що Україна також продовжує боротьбу із внутрішнім ворогом.

"Продовжуємо і нашу боротьбу з внутрішнім ворогом — і я дякую Службі безпеки України, ДБР, Офісу Генерального прокурора і всім тим, хто ще залучений в очищенні нашої держави. Нові кроки — будуть", — додав Президент.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників Національного молитовного сніданку. Він розповів, як наша країна протистоїть російському агресору.

Також ми писали, що Зеленський зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Їхня зустріч відбулася в Києві.