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Зеленский раскритиковал идею разделить военную помощь США для Украины и Израиля

16 апреля 2024 13:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский раскритиковал идею разделить военную помощь США для Украины и Израиля
Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Владимир Зеленский раскритиковал планы спикера Палаты представителей США Майка Джонсона вынести на голосование законопроект о финансировании помощи только Израилю. По словам главы государства, затягивание военной помощи для Украины чревато безопасностью стран НАТО, на которых Россия пойдет войной.

Об этом Зеленский сказал в интервью для PBS NewsHour.

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По словам Зеленского, делить помощь для Израиля и Украины будет означать позор для мира и демократии.

"Ну, если Конгресс будет делить эту помощь после всего, что произошло, будет делить на израильскую и украинскую, то это означает, что это вопрос выборов в Соединенных Штатах", — сказал Зеленский.

Он добавил, что задержка военной помощи может привести к поражению Украины в войне против РФ, следующей целью которой станут страны НАТО. В таком случае, как сказал глава государства, это приведет к гибели американских солдат, которым придется защищать свои земли.

"Люди в Конгрессе должны дважды подумать, прежде чем продвигать эти политические вопросы по поддержке Украины, и проголосовать за поддержку всех стран, чья жизнь зависит от этого", — сказал Зеленский.

Напомним, глава комитета по разведке Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Тернер анонсировал рассмотрение пакета с военной помощью Украине уже на этой неделе.

По словам народного депутата от фракции "Слуга народа" Сергея Демченко, следующие две недели станут решающими в этом вопросе.

Между тем, аналитики ISW объяснили, к чему может привести отсутствие помощи от США.

Владимир Зеленский
США
Израиль
война
военная помощь
Украина
война в Украине

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