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Зеленський розкритикував ідею поділити військову допомогу США для України та Ізраїлю

16 квітня 2024 13:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський розкритикував ідею поділити військову допомогу США для України та Ізраїлю
Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент Володимир Зеленський розкритикував плани спікера Палати представників США Майка Джонсона винести на голосування законопроєкт про фінансування допомоги лише Ізраїлю. За словами глави держави, затягування військової допомоги для України загрожує безпеці країнам НАТО, на які Росія піде війною.

Про це Зеленський сказав у інтерв'ю для PBS NewsHour.

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За словами Зеленського, ділити допомогу для Ізраїлю та України означатиме ганьбу для світу й демократії.

"Ну, якщо Конгрес буде ділити цю допомогу після всього, що сталося, буде ділити на ізраїльську та українську, то це означає, що це питання виборів у Сполучених Штатах", — сказав Зеленський. 

Він додав, що затримки військової допомоги можуть призвести до поразки Україні у війні проти РФ, наступною ціллю якої стануть країни НАТО. У такому випадку, як сказав глава держави, це призведе до загибелі вже американських солдатів, яким доведеться захищати свої землі. 

"Люди в Конгресі повинні двічі подумати, перш ніж просувати ці політичні питання щодо підтримки України, і проголосувати за підтримку всіх країн, чиї життя залежать від цього", — сказав Зеленський. 

Нагадаємо, голова комітету з розвідки Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Тернер анонсував розгляд пакета з військовою допомогою Україні вже цього тижня. 

За словами народного депутата від фракції "Слуга народу" Сергія Демченка, наступні два тижні стануть вирішальними у цьому питанні. 

Тим часом аналітики ISW пояснили, до чого може призвести відсутність допомоги від США.

Володимир Зеленський
США
Ізраїль
війна
військова допомога
Україна
війна в Україні

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