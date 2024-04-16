До чого може призвести відсутність допомоги від США — пояснення ISW

Військова допомога для України. Фото: armyinform.com.ua

Допомога США у сфері безпеки є життєво важливою для здатності українських сил захищатися від поточних і майбутніх російських наступальних операцій, які, за прогнозами, розпочнуться наприкінці весни та влітку. Без підтримки партнерів РФ може досягти значних і загрозливих успіхів, особливо на захід від Бахмута.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики розповіли, що нещодавно очільник української розвідки Кирило Буданов заявляв, що українські сили готуються відбити майбутній великий наступ Росії, який очікується наприкінці травня або на початку червня. Він зазначив, що це буде "катастрофічно важко" без військової допомоги Заходу.

Водночас міністр оборони України Рустем Умеров 14 квітня заявив, що нинішня ситуація на сході України є "напруженою" і що російські війська зосереджують свої зусилля на захід від Бахмута в напрямку Часового Яру. За його словами, українські війська успішно використовують сучасні технології проти більшої кількості особового складу Росії.

Також військове керівництво країни повідомляє про дефіцит снарядів на фронті. Так, речник угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин 15 квітня заявив, що українські сили на Бахмутському та Авдіївському напрямках можуть використовувати лише від одного до п'яти артилерійських снарядів на кожні 10 артилерійських снарядів ворога. Проте українська артилерія точніша за російську.

"Але здатність українських Збройних сил відбивати нещодавно посилені російські наступальні операції на сході України погіршилася через нестачу матеріальних засобів і, ймовірно, продовжить погіршуватись у найближчому майбутньому, якщо триватимуть затримки допомоги США у сфері безпеки", — йдеться у звіті.

ISW продовжує оцінювати, що російські війська наразі використовують дефіцит українських матеріальних засобів, що є наслідком відсутності допомоги США у сфері безпеки, для досягнення незначних тактичних успіхів. Проте майбутні російські напади можуть досягти більш значних і загрозливих успіхів, особливо на захід від Бахмута, якщо США продовжують припиняти допомогу Україні.

Нагадаємо, російські загарбники залучили найбоєздатніші підрозділи для атак на Часів Яр. Аналітики вважають, що це призведе до поступового зростання втрат ворога, доки українські захисники мають необхідну техніку.

Водночас в ISW кажуть, що Росія навряд чи зможе захопити Часів Яр до Дня Перемоги 9 травня. Однак користуючись нестачею боєприпасів та систем протиповітряної оборони в ЗСУ, росіяни не полишатимуть спроб окупувати населений пункт.