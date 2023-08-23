Зеленский рассказал, готова ли Украина взять списанные финские истребители F-18 Hornet

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

На сегодняшний день для ведения боевых действий Силы обороны нуждаются в истребителях F-16. В то же время, в этом вопросе важна вся техника, которую передают партнеры.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве, передает коресспондент Новини.LIVE.

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В ходе брифинга один из финских журналистов спросил, взяла бы Украина списанные финнами F-18 Hornet. Отвечая на вопрос, Зеленский заверил, что украинские военные готовы учиться на любой технике, которую передают партнеры.

"Наш приоритет F-16, потому что именно такое большое количество, которое нужно нашему флоту, могут предоставить нам партнеры. Взяли бы мы? Мы берем все, что нам дают для того, чтобы защищать свое государство. Готовы учиться на всем, что плывет" и на всем, что летает. Если Финляндии не нужны F-18, давайте. Мы с удовольствием возьмем", — сказал глава государства.

Также перед этим Владимир Зеленский прокомментировал украинское контрнаступление. По его словам, это происходит очень сложно. Однако важно то, что Силы обороны Украины постоянно и постепенно продвигаются вперед.

Напомним, Дания передаст Украине 19 самолетов F-16. Уже после завершения тренировок украинских пилотов истребители прибудут в Украину.

Также мы писали, что истребители передадут Нидерланды.