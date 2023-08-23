Зеленський розповів, чи готова Україна взяти списані фінські винищувачі F-18 Hornet

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

На сьогоднішній день для ведення бойових дій Сили оборони потребують винищувачі F-16. Водночас, у цьому питанні важливою є уся техніка, яку передають партнери.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з премʼєр-міністром Фінляндії Петтері Орпо у Києві, передає кореспондент Новини.LIVE.

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У ході брифінгу один з фінських журналістів запитав, чи взяла би Україна списані фінами F-18 Hornet. Відповідаючи на питання, Зеленський запевнив, що українські військові готові навчатись на будь-якій техніці, які передають партнери.

"Наш пріоритет F-16, бо саме таку велику кількість, яка потрібна нашому флоту, можуть надати нам партнери. Чи взяли би ми? Ми беремо все, що нам дають для того, щоб захищати свою державу. Готові навчатись на всьому, що пливе та на всьому, що літає. Якщо Фінляндії не потрібні F-18, давайте. Ми із задоволенням візьмемо", — сказав глава держави.

Також перед цим Володимир Зеленський прокоментував український контрнаступ. За його словами, це відбувається дуже складно. Однак, важливим є те, що Сили оборони України постійно та поступово просуваються уперед.

Нагадаємо, Данія передасть Україні 19 літаків F-16. Вже після завершення тренувань українських пілотів винищувачі прибудуть до України.

Також ми писали, що винищувачі Україні передадуть Нідерланди.