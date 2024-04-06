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Зеленский рассказал, есть ли у Украины снаряды для защиты и контрнаступления

6 апреля 2024 19:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский рассказал, есть ли у Украины снаряды для защиты и контрнаступления
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для контрнаступательных действий снарядов пока нет. Однако он отметил, что для защиты государства есть.

Об этом глава государства сказал в интервью телемарафону "Единые новости" в субботу, 6 апреля.

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"Есть несколько инициатив, которые начали работать и у нас поступает оружие. Все честно распределяется, без приоритетов, без "любимчиков", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, взамен артиллерийским снарядам, которые сейчас в дефиците, начали использовать дроны.

"На некоторых направлениях это служит альтернативой артиллерийскому дефициту. И мы увеличили их производство в десятки раз", — добавил глава государства.

Напомним, Зеленский заявил, что дронов в этом году будет больше. По его словам, они доказали в небе и море, что украинская сила может побеждать российское зло.

Также 5 апреля украинский лидер посетил Черниговскую область. Он проверил строительство фортификаций.

Владимир Зеленский
война
ВСУ
Украина
оккупанты
контрнаступление ВСУ
президент

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