Зеленський розповів, чи є в України снаряди для захисту та контрнаступу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для контрнаступальних дій наразі снарядів немає. Однак він зазначив, що для захисту держави є.

Про це глава держави сказав в інтервʼю телемарафону "Єдині новини" у суботу, 6 квітня.

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"Є кілька ініціатив, які почали працювати і в нас надходить зброя. Все чесно розподіляється, без пріоритетів, без "любимчиків", — наголосив Зеленський.

За його словами, на заміну артилерійським снарядам, які зараз в дефіциті, почали використовувати дрони.

"На деяких напрямках це служить альтернативою артилерійському дефіциту. І ми збільшили їх виробництво в десятки разів", — додав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що дронів цього року буде більше. За його словами, вони довели у небі та на морі, що українська сила може перемагати російське зло.

Також 5 квітня український лідер відвідав Чернігівську область. Він перевірив будівництво фортифікацій.