Зеленський розповів, чи є в України снаряди для захисту та контрнаступу
Президент України Володимир Зеленський заявив, що для контрнаступальних дій наразі снарядів немає. Однак він зазначив, що для захисту держави є.
Про це глава держави сказав в інтервʼю телемарафону "Єдині новини" у суботу, 6 квітня.
Снаряди в Україні
"Є кілька ініціатив, які почали працювати і в нас надходить зброя. Все чесно розподіляється, без пріоритетів, без "любимчиків", — наголосив Зеленський.
За його словами, на заміну артилерійським снарядам, які зараз в дефіциті, почали використовувати дрони.
"На деяких напрямках це служить альтернативою артилерійському дефіциту. І ми збільшили їх виробництво в десятки разів", — додав глава держави.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що дронів цього року буде більше. За його словами, вони довели у небі та на морі, що українська сила може перемагати російське зло.
Також 5 квітня український лідер відвідав Чернігівську область. Він перевірив будівництво фортифікацій.
Читайте Новини.LIVE!