Зеленський заінтригував заявою про дрони

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дронів цього року буде більше. За його словами, вони довели у небі та на морі, що українська сила може перемагати російське зло.

Про це глава держави повідомив у Telegram у суботу, 6 квітня.

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Зеленський зазначив, що українські дрони знищують окупантів, захищають життя наших воїнів на передовій і допомагають знижувати російський потенціал війни.

Він подякував всім, хто виробляє та постачає дрони для Сил оборони України. Глава держави також висловив вдячність всім, хто тренує операторів дронів та за влучність кожному воїну.

"Українських дронів цього року буде більше", — додав Зеленський.

Нагадаємо, вже у цьому році Україна застосує далекобійні дрони, які зможуть атакувати Урал та Заполяр'я. Їх далекобійність складає до 2 000 кілометрів і більше.

Також українські військові щодня знищують велику кількість російських окупантів та ворожу техніку. Вони показали полювання нічних FPV-дронів на загарбників поблизу Тернів.